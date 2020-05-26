Половина доходов российских семей уходят на еду

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

В условиях пандемии тенденция повышения цен на продукты привела к тому, что среднестатистическая семья стала тратить порядка 46% денежных средств месячного дохода на еду. Данный показатель говорит о нарастании бедности.



Благополучная семья в Европе и на Западе расходует на питание порядка 20% от размера заработной платы. Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН указали на несоответствие структуры потребления российской семьи и уровня экономического развития России.



Граждане не могут рассчитывать на скачок уровня благополучия, когда большая часть средств уходит на питание и оплату коммунальных расходов. Даже докризисный показатель продовольственного индекса демонстрировал, что более половины граждан находятся за чертой бедности.



В марте 2020 года средняя семья в России тратила на питание порядка 26 тысяч рублей. В апреле данный показатель вырос на 13%. Россияне вынуждены отказываться от поездок на отдых, развлечений, покупок новой бытовой техники, одежды.



Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» предположил, что рост расходов на продукты мог быть вызван закупками перед началом самоизоляции. Однако показатели роста расходов наблюдаются уже в течение двух месяцев.



