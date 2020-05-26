Военный эксперт назвал преимущества беспилотного подводного аппарата «Посейдон»

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26 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

АПЛ, фото: Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке назвал преимущества беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Военный эксперт назвал достоинством «Посейдона» то, что морской беспилотник фактически без ограничений может находиться в состоянии боевого дежурства и выполнять поставленные задачи в любое время.

Жилин считает, что подлодка с экипажем на борту – мощное оружие, но есть определенные ограничения по человеческому фактору. «Посейдон», как отметил эксперт, требует большой ответственности, поскольку управление идет через программное обеспечение, - передает Радио Sputnik.

Эксперт предполагают, что могут быть определенные риски, когда, к примеру, хакеры могут попытаться перехватить управление. Жилин общался с конструкторами и инженерами и пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная.

СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, когда произойдёт первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон», которого в собранном виде еще нет.