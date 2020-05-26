В России зафиксирован рост смертности трудоспособного населения

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек с планшетом, pixabay.com

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил о росте смертности трудоспособного населения по сравнению с прошлым 2019 годом.

«За 3 месяца в России в 2019 году умерло трудоспособного населения... 36584, а в 2020 году - 37346. Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей», - пояснил он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Брюн отметил, что делать из этого катафоту не нужно.

Ранее реаниматолог назвал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о показателях смертности медработников от COVID-19 «ложью», а ее «Главным Санитарным Надзирателем», который не имеет никакого отношения к медицине.