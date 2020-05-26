Реаниматолог нашел ложь в словах Поповой о смертности медиков из-за COVID-19

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26 мая 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixabay.com

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых прокомментировал слова Главного санитарного врача России Анны Поповой о показателях смертности медработников от COVID-19. По ее словам, за время пандемии они практически не изменились.

«Главный санитарный врач Попова, заявила, что медработники болеют и умирают в процентах, сравнимых с популяцией. Имея в виду, что никаких рисков в "красной зоне" мы не имеем. Услышали ложь, что, когда заболевает врач, в срок 20 минут проводится эпидрасследование и выявляются контакты, и ещё много лжи», - высказал он в Facebook.

Теплых отметил, что Попова могла использовать выражения «можно говорить», «возможно», «надеюсь», но она утверждала, поэтому он будет называть ее слова «ложью». Кроме того, он привел пример в доказательство: «Врач получает больничный в связи с высокой температурой, берут мазки на COVID. В статистику врач идёт с диагнозом бронхопневмония». Он отметил, что Попову не волнует, что ее коллега не получит страховые выплаты.

«Внезапно обнаружил, что ГСВ [главный санитарный врач] не относится к медицине вовсе, она руководит Роспотребнадзором. И если Министерством здравоохранения руководит министр, то, по логике, Роспотребнадзором должен руководить Главный Санитарный Надзиратель. Врач не мог распорядиться заклеить вентиляцию в палатах у ковидных пациентов», - заключил он.