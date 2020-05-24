В Роспотребнадзоре ожидают прирост смертности от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

Анна Попова предупредила, что в ближайшее время в России будет зафиксирован рост смертности среди больных коронавирусной инфекцией COVID-19. «Это сегодня, к сожалению, очевидно», - сказала глава Роспотребнадзора.

Она объяснила, что хоть Россия уже прошла пик заболеваемости коронавирусом, но пик смертности пока не наступил. По словам Поповой, при пандемии максимальная смертность обычно фиксируется позже. Глава Роспотребнадзора отметила, что дело в том, что в больницах все еще остается много тяжелобольных, не всех из которых врачи сумеют спасти.

Ранее Анна Попова рассказала, что в России не зафиксирована смертность больных COVID-19 на дому.