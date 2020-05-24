Попова рассказала, что в России не зафиксирована смертность больных COVID-19 на дому

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти больных коронавирусом COVID-19, которые лечились на дому.

«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», - отметила она.

При этом Попова добавила, что в России смогли избежать перегрузки системы здравоохранения из-за большого наплыва пациентов с коронавирусом. «Сегодня здравоохранение постепенно начинает освобождаться, мы это видим», - сказала она.

Ранее Анна Попова рассказала, что Россия вышла на плато по COVID-19.