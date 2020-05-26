Песков рассказал, что ему известно о здоровье Кадырова

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26 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы о здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее в Сети появилась информация о том, что чеченский лидер якобы госпитализирован в московскую больницу с коронавирусом.

Песков признался, что не обладает информацией по данному вопросу, а потому не может сделать никакого официального заявления. Он пообещал в дальнейшем вернуться к этому вопросу.

«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь», - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее Песков рассказал о режиме самоизоляции для пожилых россиян.