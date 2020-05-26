Песков рассказал о режиме самоизоляции для пожилых

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что для пожилых людей сохраняется риск заражения коронавирусной инфекцией, а потому для них снимать режим самоизоляции пока не планируется.
«Ну вы знаете, очевидно, что эпидемиологическая, скажем так, опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время, какое точно, не знает никто», - заявил Песков.
Он добавил, что в России эпидемия коронавируса COVID-19 пошла на спад, однако ежедневный прирост заболевших до сих пор остается очень высоким.