В Москве рассказали, как поступят со штрафами из «Социального мониторинга»

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26 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Смартфон. Фото: pixabay.com

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти не станут полностью отменять штрафы, которые больные получили через приложение «Социальный мониторинг».

«Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию. Во-первых, мы видим, что есть люди, которые являются нарушителями... которые нарушают не один раз, не пять, а 10. Амнистировать эти штрафы никто не будет», - сообщил чиновник.

Он отметил, что останавливать работу приложения также пока не планируется. Немерюк подчеркнул, что «Социальный мониторинг» призван обезопасить здоровых людей, с чем справляется.