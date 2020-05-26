Наглость и цинизм – 2. Фееричное продолжение

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Араз Агаларов, фото: соцсети

«Аргументы недели» уже писали о чудесном освоении миллиарда рублей из бюджетных средств предпринимателем Аразом Агаларовым. История получила фееричное продолжение.

Владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов получил 1 миллиард 900 миллионов рублей на размещение временного госпиталя на территории своего выставочного комплекса «Крокус Экспо». Приемное отделение этого «медицинского учреждения» возглавил фигурант уголовного дела по статье «Мошенничество» бизнесмен из Красноярского края Александр Кангун.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 13 мая, что каждый регион России получит деньги на борьбу с коронавирусом из расчета 800 тысяч рублей на одну перепрофилированную койку. В эту сумму должны быть заложены расходы на переоборудование больниц, на покупку коек и медицинского оборудования. Денежные средства необходимы для стимулирующих выплат врачам и расходов на питание пациентов.

Итоги освоению этих огромных денежных средств подвел депутат Госдумы Валерий Рашкин:

«Изо всех регионов люди кричат и жалуются: что выплаты врачи не получили, нового оборудования нет, лекарств нет, средств индивидуальной защиты нет, больные и покойники лежат в коридорах…. А куда же делись деньги? Те самые 800 тысяч на каждую койку? А деньги, как это принято называть в путинской России «освоены», а проще говоря, разворованы».

В то же время в Подмосковье, в период национальной катастрофы, друг российских чиновников, предприниматель из Азербайджана Араз Искендер оглы Агаларов без тендеров и конкурсов - на основании постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева - получил почти миллиард рублей на размещение «временного госпиталя» на территории своего выставочного центра. Пациенты этого госпиталя рассказывают о нехватке лекарств, а врачи сообщают, что с ними до сих пор не заключили договоры и угрожают урезать зарплаты за жалобы на условия труда.

Не прошло и месяца, как Араз Агаларов получил по той же схеме - без конкурса и без каких-либо процедур - еще один контракт. Теперь к полутора тысячам коек прибавится еще тысяча сто, а общая сумма контрактов, полученная холдингом Агаларова «Крокус» от Подмосковья, составит 1 миллиард 900 миллионов рублей ($26 млн 300 тысяч).

«Безусловно, то, что происходит на примере конкретного близкого к чиновникам бизнесмена, не может не возмущать. Потому что вся эта вакханалия с «перепрофилированием» выставочного комплекса в «госпиталь» происходит на фоне того, как откровенно загибается мелкий и средний бизнес, которому власть отказала в помощи. На фоне заявлений чиновников о том, что если государство будет помогать людям, то «бюджеты треснут». Странно, что никого не заботит, что могут треснуть чьи-то рожи, которые двадцать лет поглощают бюджетные деньги», - подчеркнул депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Руководить оборудованным на бюджетные миллиарды временным госпиталем на территории «Крокуса» будут люди из Красноярска, земляки губернатора Московской области Андрея Воробьева и его отца, сенатора Юрия Воробьева. Приемное отделение этого «заведения» возглавил бизнесмен и бывший руководитель автосалона «Крепость» Александр Кангун. По информации из открытых источников, два года назад на Кангуна завели уголовное дело по статье «Мошенничество»: около 150 клиентов не получили ни машин, за которые была внесена предоплата, ни денег. У Кангуна арестовали имущество на сумму в 250 миллионов рублей, чтобы обеспечить иски пострадавших клиентов. В 2018-м он объявил себя банкротом.