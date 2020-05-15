Наглость и цинизм. Сколько бюджетных денег «освоили» в Московской области под шумок эпидемии

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15 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Андрей Воробьев, фото: соцсети

Недавно компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова без конкурса получила два госконтракта на размещение полутра тысяч коек для больных COVID-19 в красногорском «Крокусе Экспо». Выделили на это 1 035 000 000 рублей. Циферки нехилые, вот только реальные затраты равны без малого ста миллионам.

Пожаловался, значит, товарищ Агаларов в начале месяца на то, что у него проблемы с бизнесом из-за коронавируса. Чиновники откликнулись тут же. Через два дня на сайте госзакупок появился контракт на аренду «Крокус Интернэшнл» для размещения там дополнительных коек. На следующий день помещение решили готовить для оказания медпомощи. Общая сумма сего действа – более одного миллиарда рублей.

Отдали бюджетные денюжки, разумеется, без общественных слушаний и тендеров. Зачем? Основание в период пандемии найти проще простого. Поэтому сослались на постановление губернатора МО Андрея Воробьева № 108 «О введении в Московской области режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».

И ладно бы деньги шли туда, куда должны. В нашем случае бюджетное финансирование нисколько не соответствует реальным затратам на сооружение госпиталя. «Эхо» подсчитали:

1) 1 500 пациентов умножить на 4 квадратных метра (норма площади на одного пациента при 4-местном варианте палаты) – равно 6 000 квадратных метров (общая площадь построенной выгородки).

2) 6 000 квадратных метров умножить на 14 000 рублей (это цена застройки) – равно 84 000 000 рублей (общая стоимость застройки, причем, это коммерческая цена – то есть включающая доход компании-застройщика).

3) Дополнительные расходы на прокладку более сложных, чем на стандартной выставке (электро- и водоснабжение, канализация, сжатый воздух) с лихвой компенсируются полагающейся в таком случае крупнооптовой скидкой.

В итоге получается, что затраты на самом деле равны восьмидесяти четырем миллионам рублей (можем округлить до ста – суть не меняется) вместе заявленного миллиарда. Только представьте! Это в целых 10 раз меньше, чем было выделено! Зато песни про затраты Агаларов поет сладкие. Медоборудование, говорит, закупать надо, туда-сюда… Вот только, согласно контракту Крокуса с «Красногорской Городской клинической больницей №1», оборудование это не приобретал и не устанавливал. Задача компании была приспособить помещение для оказания медицинской помощи. Ни больше ни меньше. Остальные деньги, видимо, ушли на поддержку бизнеса Агаларова. И значит, с нетерпением ждём новых грандиозных концертов «звезды» эстрады Эмина Агаларова.