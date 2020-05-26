Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты

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26 мая 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Пользователи обратили внимание, что стоимость билетов на внутрироссийские авиарейсы резко падает в июне, а в июле снова растет. Эксперты связывают резкое падение с возвращением к работе лоукостера «Победа».

Пользователи обратили внимание, что все крупнейшие авиакомпании России («Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair) резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в города России и обратно. Так, у крупнейшего отечественного перевозчика «Аэрофлот» билеты подешевели в 2–3 раза. Например в Краснодар до 3000 руб. в одну сторону, в Омск до 5000 руб., в Новосибирск до 5600 руб., в Пермь до 3100 руб. У S7 билеты по этим направлениям ещё дешевле. В среднем на 100–500 рублей.

Такое падение эксперты связывают с возвращением к работе лоукостера «Победа». Авиакомпания остановила полеты в апреле – мае, но возобновит перевозки в июне и уже пообещала троекратное снижение средней цены на июнь. Например, сейчас из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи есть билеты за 1499 руб. А вот билеты на июль у всех перевозчиков заметно дорожают.

При этом, по информации авиакомпаний, пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается. Это связано прежде всего с тем, что многие города России сохраняют карантинные меры, а люди просто опасаются путешествовать из-за вероятности заражения коронавирусом. Рост спроса ожидается во второй половине июня. Ранее мы писали, что по сообщению Росавиации, в апреле пассажиропоток в России упал на 92%. Это всё вместе – и внутренние, и международные перелёты. Какие результаты покажет май, пока говорить рано.