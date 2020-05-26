В Ассоциации туроператоров спрогнозировали цены на авиабилеты летом

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26 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: самолет, pixabay.com

Эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о судьбе цен на авиабилеты по России этим летом. Кроме того, они считают, что для доходности рейсы должны подорожать в два раза, но принять такие меры сейчас невозможно.

«Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. ... Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить», - пояснил гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

В Ассоциации считают, что в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или чуть ниже ее, а уже в июле цена на билеты может подняться из-за повышения спроса. Однако эксперты отметили, что коронавирусная пандемия и введённые из-за нее ограничения не позволяют сделать максимально точный прогноз. Они пришли к выводу, что развитие эпидемиологической обстановки непредсказуемо.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали отказаться от зарубежных поездок.