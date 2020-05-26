Названа дата начала работы приемной комиссии в вузах и колледжах

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26 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: рабочий стол, pixabay.com

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, когда начнется приемная кампания в вузы и учреждения среднего профессионального образования - колледжи и училища культуры и искусства.

«Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы … Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям», - пояснила она.

Любимова отметила, что 20 июня также начнется подача документов в колледжи и училища: «Основной государственный экзамен в этом году выпускники 9-х классов, не сдают: по окончании обучения они получат аттестаты об основном общем образовании – их достаточно для подачи документов». Она добавила, что дата и форма проведения вступительных испытаний будет определяться по мере развития эпидемиологической обстановки в России. По ее словам, соответствующий проект уже готов.

Глава ведомства уточнила, что Минкультуры совместно с вузами готовит рекомендации по организации проведения творческих испытаний в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее в Госдуме предложили вариант проведения выпускных в школах.