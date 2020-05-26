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В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
фото: пробирка, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заболевших новой коронавирунсой инфекцией в России составило 362 342 человека. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.

«За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных COVID-19 зафиксировано в Москве – 2830, Московской области – 817, Санкт-Петербурге – 363, Нижегородской области – 228 и Свердловской области – 207.

При этом за все время пандемии в РФ скончались 3807 пациентов с коронавирусом, выздоровели - 131 129.

Ранее сообщалось, что в Москве выздоровело рекордное количество человек с COVID-19 за сутки. 

БА

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