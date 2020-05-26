Тренера ММА задержали по подозрению в причастности к организации заказного убийства

Тренера ММА Владимир Осия подозревают в причастности к организации заказного убийства. Сейчас спортсмен задержан и дает показания в Следственном комитете России.
4 июня 2019 года в Поварово в Солнечногорском районе киллер тремя выстрелами убил директора местного ТЦ Николая Леонова. Тогда оперативники задержали его супругу, как главную подозреваемую в организации преступления.
Спустя год бдительные следователи постучали к Владимиру и ещё четырём соучастникам заказного убийства, сообщает канал "112".