Тренера ММА задержали по подозрению в причастности к организации заказного убийства

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26 мая 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Тренера ММА Владимир Осия подозревают в причастности к организации заказного убийства. Сейчас спортсмен задержан и дает показания в Следственном комитете России.

4 июня 2019 года в Поварово в Солнечногорском районе киллер тремя выстрелами убил директора местного ТЦ Николая Леонова. Тогда оперативники задержали его супругу, как главную подозреваемую в организации преступления.

Спустя год бдительные следователи постучали к Владимиру и ещё четырём соучастникам заказного убийства, сообщает канал "112".