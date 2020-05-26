МВД: полицейские задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки из Пензы

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26 мая 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Пензе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, которая 22 мая ушла из дома гулять и не вернулась. 23 мая школьницу нашли убитой в лесополосе. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в совершении преступления подозревают 41-летнего жителя села Засечное Пензенского района. В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, мать девочки обратилась в полицию 23 мая и сообщила о том, что 22 мая около 14 часов её дочь ушла из дома и не вернулась. Сотрудникам полиции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Через три часа после поступления сообщения сотрудники уголовного розыска и ПДН обнаружили тело девочки в лесополосе в 200 метрах от магазина на улице Тепличной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".