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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Пензе нашли пропавшую девочку мертвой

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Пензе нашли пропавшую девочку мертвой
Фото: машина СК РФ, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Управление СК РФ по Пензенской области сообщило, что минувшей ночью обнаружено тело пропавшей 22 мая несовершеннолетней девочки. Отмечается, что школьница отправилась днем на прогулку и не вернулась домой.

«Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», - пояснили в ведомстве.

Информация о пропаже 14-летней девочки поступила в следственное управление 23 мая. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия, устанавливается личность преступника.

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БА

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