Опубликовано видео с пропавшим в Кировской области мальчиком

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 мая 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Фото:лес, pixabay.com

Поисковый отряд “Лизы Алерт” показал видео с окончания поисков 4-летнего Матвея Лоскутова, который пропал 17 мая в лесу Лебяжского района Кировской области. Медики считают, что ребенок “чудом остался жив”.

На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как волонтеры несут на руках мальчика, а наблюдающие за ситуацией люди начинают аплодировать спасателям. По данным медиков, состояние его здоровья не вызывает опасений, однако из мальчика вытащили четырех клещей.

“За 50 минут вертолёт доставил ребёнка в Киров в сопровождении врачей. Сейчас Матвей в Детской областной больнице и его жизни ничего не угрожает, а его лечением занимаются настоящие профессионалы”, - уточнил губернатор Кировской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pro Город Киров (@progorod43) 20 Май 2020 в 12:48 PDT