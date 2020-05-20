Опубликовано видео с пропавшим в Кировской области мальчиком

Поисковый отряд “Лизы Алерт” показал видео с окончания поисков 4-летнего Матвея Лоскутова, который пропал 17 мая в лесу Лебяжского района Кировской области. Медики считают, что ребенок “чудом остался жив”.
На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как волонтеры несут на руках мальчика, а наблюдающие за ситуацией люди начинают аплодировать спасателям. По данным медиков, состояние его здоровья не вызывает опасений, однако из мальчика вытащили четырех клещей.
“За 50 минут вертолёт доставил ребёнка в Киров в сопровождении врачей. Сейчас Матвей в Детской областной больнице и его жизни ничего не угрожает, а его лечением занимаются настоящие профессионалы”, - уточнил губернатор Кировской области.
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