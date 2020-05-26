Забайкальцы стали тяжелее переносить коронавирус COVID-19

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26 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реанимация. Фото: pixabay.com

Забайкальцы стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме, сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Она отметила, что для многих заболевание становится всё тяжелее.

«Отмечается, что болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%», - рассказала она.

Врач добавила, что с середины мая коэффициент заболеваемости начал расти, на сегодняшний день он составляет 1,6. Она отметила, что снятие ограничений начнется тогда, когда он не будет превышать единицу.