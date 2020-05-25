Бывший глава администрации Зеленского может ответить за козла

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25 мая 2020, 23:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: адвокат Алексей Шевчук

фото: pixabay.com

Андрей Богдан может стать фигурантом уголовного дела. Один из адвокатов рассказал о том, что инкриминируют экс-главе администрации нового президента Украины.

Поводом для уголовного дела против Андрея Богдана стала публикация видео из зоопарка. Ушедший в отставку с поста главы администрации президента Украины в кадре немного потискал козла. Кроме того, он пару раз ударил животное кулаком по голове.

«Сегодня инициировали уголовное расследование против Андрея Богдана за жестокое обращение с животными», — написал адвокат Алексей Шевчук: «Ждем реакцию полиции».

Украинские СМИ написали о том, что расследование уже началось. Никаких подтверждений этому пока еще нет. В своих публикациях журналисты сослались на того же адвоката. На самом деле, из публикации юриста скорее читается, что он подал заявление в полицию. Там документ зарегистрировали. Теперь должна пройти проверка. Уже после нее будет принято решение — возбуждать уголовное дело против Андрея Богдана или нет.

Скорее всего, полицейские ответят отказом. Андрей Богдан и сам юрист, поэтому за свои действия отвечает. А отвечать за козла ему не очень хочется.