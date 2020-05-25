Глава Карелии заявил о возвращении к привычному графику продажи алкоголя в регионе

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25 мая 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Инстаграм главы Карелии.

Время продажи алкоголя в Карелии возвращается к прежнему режиму – до 22 часов. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал в соцсетях.

По его словам, региональные власти продолжают поэтапное и последовательное смягчение ограничительных мер. Тем не менее, в тех районах, где число заболевших коронавирусом резко выросло, введенные ранее послабления отменяются и продлевается действие жестких мер.

В настоящее время в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек, но при условии соблюдения социальной дистанции и использования масок и перчаток.

За минувшие сутки в Карелии было подтверждено 15 новых случаев коронавируса.