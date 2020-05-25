На Кубани полицейские бросили на детской площадке двоих детей, задержав их отца на нарушение карантина

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25 мая 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Проверка документов. Фото: сайт МВД

25 мая в соцсетях появилось видео, как сотрудники МВД уводят кубанца с детской площадки под плач его детей. Видео опубликовала местная правозащитная организация.

По словам правозащитников, мужчину задержали за нарушение режима самоизоляции, а его просьбу позвонить жене, чтобы она забрала детей 8 и 10 лет, полицейские проигнорировали.

Инцидент произошел в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края. Брошенных на площадке детей увидели прохожие, узнали у них номер телефона матери и связались с ней. В отделении полиции страж порядка, отвечая на вопрос почему они оставили детей одних на улице, полицейский ответил: «А что я должен был делать? Ну, напишите на меня жалобу!», – рассказала супруга задержанного.

Мужчину отпустили из отделения МВД вечером, выписав ему две квитанции на оплату штрафа, каждая на 1 тыс. рублей, по ч. 1 ст. 20.6.1 (Нарушение режима самоизоляции) и статье 19.03 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Позже в ГУ МВД сообщили, что наряд ППС обнаружил в сквере в станице Варениковской местного жителя, который, нарушая действующий на территории края режим карантина, гулял в сквере с детьми. В ведомстве добавили, что «действиям сотрудников МВД будет дана правовая оценка по полноте принятых мер».

Ранее начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев заявил, что полиция готова ограничиться предупреждением.