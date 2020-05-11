Полиция может ограничиться беседой при нарушении самоизоляции

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11 мая 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: проверка цифрового пропуска, Xinhua News Agency/globallookpress.com

Начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев заявил, что полиция готова ограничиться предупреждением, а не взимать штраф при нарушении самоизоляции.

«Со своей стороны наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай, и если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем», - пояснил он.

Валяев отметил, что обстоятельства и жизненные ситуации бывают разные. Отмечается, что лидерами по нарушению режима самоизоляции стали Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан.

Напомним, что Россия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом . За минувшие сутки выявлено 11 656 случаев заболевания. Всего в стране зарегистрировано 221 344, из них 39 801 - выздоровели, 2 009 - умерли.