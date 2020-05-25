Власти Владимирской области собираются открыть гостиницы с 1 июня

С 1 июня во Владимирской области перестает действовать запрет на заселение граждан в гостиницы. Власти региона подготовили пять этапов запуска туристической отрасли.
На первом этапе предлагается открыть санатории, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением.
Согласно новым правилам, при заселении в гостиницу турист должен носить маску и перчатки, и обязательно иметь справку, подтверждающую что он не болен коронавирусом. Персонал гостиниц будут тестировать один раз в три недели.
Такое решение было принято на заседании регионального опершатаба.
В областном комитете по туризму выразили надежду, что туристическое сообщество сможет гарантировать туристам безопасность и соблюдать все меры дезинфекции.
Жителей Владимирской области начали штрафовать за отсутствие медицинских масок.