В Госдуме предложили исключить из мер господдержки мораторий на штрафы в сфере ЖКХ

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25 мая 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Оплата услуг ЖКХ. Фото: соцсети

Госдума предлагает с 1 мая отменить мораторий на штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг, который ранее был введен как мера поддержки населения во время пандемии.

«Мы предлагаем считать 1 мая окончанием срока действия моратория по пене», – заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев на заседании комиссии по электроэнергетике РСПП.

Он отметил, что «коль скоро не вошло в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики отмена, то необходимо ограничиться хотя бы сроком».

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут сократить возраст начисления пенсионных надбавок.