Володин объяснил, чем дезинформация выгодна Соединенным Штатам

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25 мая 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире.

«Когда говорим об американской демократии и американских достижениях, мы признаем, что эта страна многого достигла. Но эти достижения за счет других стран. Все в мире меняется, ничто не вечно, понимая это, США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств. В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР», – отметил Володин.

По его словам, «США не нужна сильная Россия. Их цель – сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались. Для того чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России».

Спикер Госдумы считает, что «попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот».

Володин подчеркнул, что США и их сателлиты бьют в первую очередь по преимуществу, которое есть у нашей страны, – эффективный президент.

«Нам необходимо не только понимать это, но и противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны. Цель всех этих спланированных атак очевидна – разрушить Россию. Мы должны не допустить этого», – заявил спикер ГД.

Ранее Володин назвал ключевые задачи депутатов в условиях угрозы коронавирусной инфекции.