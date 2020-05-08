Володин назвал ключевые задачи депутатов в условиях угрозы коронавирусной инфекции

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8 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы заявил, что депутаты оказывают всецелую поддержку президенту РФ и реализуют предлагаемые им решения по защите граждан и экономики в условиях угроз распространения коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что «весь комплекс работы сегодня нацелен на одно: спасти жизни людей, оказать поддержку нашим гражданам, сохранить рабочие места, поддержать экономику».

«Нам крайне важно преодолеть эти сложности и выйти сильнее. Такое возможно. Президент делает все для этого, правительство работает в круглосуточном режиме. Крайне важно, чтобы ГД, представляющая интересы наших граждан, с одной стороны, эффективно участвовала в выработке и принятии решений, с другой – депутаты, сегодня находясь в регионах, должны оказывать помощь людям, поддержку, делать все зависящее, чтобы сгладить эти проблемы, эти вызовы», – заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «со своей стороны будем делать все для того, чтобы, работая в регионах, наши граждане имели возможность опираться на поддержку депутатов.

Ранее в Госдуме предложили отменять ограничительные меры в регионах на основе компьютерного моделирования.