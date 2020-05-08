В Госдуме предлагают отменять ограничительные меры в регионах на основе компьютерного моделирования

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8 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Фото: сайт Госдума РФ

Отмена ограничительных меры в регионах на основе компьютерного моделирования позволит соблюсти баланс между здоровьем граждан и сохранением туристического бизнеса.

Об этом заявил зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

«Наша задача – сохранить баланс между здоровьем людей и работающей экономикой. Для этого необходимо использовать цифровые технологии при поэтапном снятии ограничительных мер в регионах – чтобы туристическому бизнесу разрешать работать не по внутренним ощущениям, а на основании компьютерной модели. Тогда это будет происходить не хаотично, что может привести к новым вспышкам коронавируса, а взвешенно», – пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что необходимо проработать вопрос создания паспортов туриста, которые, по его мнению, будут необходимы, когда ограничения снимут.

В качестве примера он привел паспорта болельщика, которые использовались во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Госдума готовит законопроект о биометрических данных по просьбе ЦБ.