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Госдума готовит законопроект о биометрических данных по просьбе ЦБ

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума готовит законопроект о биометрических данных по просьбе ЦБ
Подготовка к заседанию в ГД. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме к 12 мая подготовят поправки в законодательство, касающиеся совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору проведению удаленной биометрической идентификации.

«Мы оперативно отреагировали на просьбу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банковского сообщества и подготовили изменения в действующее законодательство, расширяющие спектр операций, доступных через биометрические персональные данные», – заявил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

Он пояснил, что поправки, позволяющие дистанционно развивать банковские услуги, вносятся в законопроект об изменениях в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот документ готовится думским комитетом по финансовому рынку ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что российские банки планируют установить биометрические банкоматы.

ДВа

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