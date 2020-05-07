Госдума готовит законопроект о биометрических данных по просьбе ЦБ

В Госдуме к 12 мая подготовят поправки в законодательство, касающиеся совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору проведению удаленной биометрической идентификации.
«Мы оперативно отреагировали на просьбу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, банковского сообщества и подготовили изменения в действующее законодательство, расширяющие спектр операций, доступных через биометрические персональные данные», – заявил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.
Он пояснил, что поправки, позволяющие дистанционно развивать банковские услуги, вносятся в законопроект об изменениях в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот документ готовится думским комитетом по финансовому рынку ко второму чтению.
Ранее сообщалось, что российские банки планируют установить биометрические банкоматы.