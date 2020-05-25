Белгородская область оказалась не готова к послаблению ограничительных мер

Руководитель управления Роспотребнадзора по белгородской области Елена Оглезнева считает, что в регионе еще рано вводить послабления режима.
Она отметила, что для постепенного снятия карантинных ограничений, нужно соблюсти три критерия, однако Белгородская область «на сегодняшний день не проходит по первому из них – коэффициенту распространения инфекции».
Оглезнева напомнила, что коэффициент в норме должен быть менее единицы, но область пока что «не достигла такого коэффициента».
«Заболеваемость у нас варьируется от 67 до 89 случаев за сутки. На прошлой неделе коэффициент был менее единицы, сейчас – более единицы, то есть, устойчивой тенденции к снижению у нас нет. Поэтому сегодня говорить о том, что мы готовы выйти на какие-то послабления, преждевременно», – заявила главный санитарный врач Белгородской области.
Что касается второго показателя – занятости коечного фонда, то регион по нему «проходит» – сейчас здесь свободно 50 % коек свободно. Соблюден и третий показатель – хват тестированием.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области от коронавируса скончалась завотделением больницы.