Белгородская область оказалась не готова к послаблению ограничительных мер

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25 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: belpressa.ru

Люди в масках. Фото: Pixabay

Руководитель управления Роспотребнадзора по белгородской области Елена Оглезнева считает, что в регионе еще рано вводить послабления режима.

Она отметила, что для постепенного снятия карантинных ограничений, нужно соблюсти три критерия, однако Белгородская область «на сегодняшний день не проходит по первому из них – коэффициенту распространения инфекции».

Оглезнева напомнила, что коэффициент в норме должен быть менее единицы, но область пока что «не достигла такого коэффициента».

«Заболеваемость у нас варьируется от 67 до 89 случаев за сутки. На прошлой неделе коэффициент был менее единицы, сейчас – более единицы, то есть, устойчивой тенденции к снижению у нас нет. Поэтому сегодня говорить о том, что мы готовы выйти на какие-то послабления, преждевременно», – заявила главный санитарный врач Белгородской области.

Что касается второго показателя – занятости коечного фонда, то регион по нему «проходит» – сейчас здесь свободно 50 % коек свободно. Соблюден и третий показатель – хват тестированием.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области от коронавируса скончалась завотделением больницы.