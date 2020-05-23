В Белгородской области от коронавируса скончалась завотделением больницы

Четырнадцатым пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
Об этом сообщил глава региона Евгений Савченко. Валентина Карташова стала вторым врачом, погибшим в Белгородской области после заражения.
По данным регионального оперштаба, в больницах находятся 340 больных, из них в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ – 9 человек. В области также продолжают лечение три пациента из Московской области уже выздоровели, а проходивший здесь лечение житель Тульской области скончался.
За последние сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Белгороде.
Ранее в Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека из семи семей.