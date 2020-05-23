В Белгородской области от коронавируса скончалась завотделением больницы

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23 мая 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: belpressa.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

Четырнадцатым пациентом, скончавшимся в Белгородской области после заражения коронавирусом, стала заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.

Об этом сообщил глава региона Евгений Савченко. Валентина Карташова стала вторым врачом, погибшим в Белгородской области после заражения.

По данным регионального оперштаба, в больницах находятся 340 больных, из них в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ – 9 человек. В области также продолжают лечение три пациента из Московской области уже выздоровели, а проходивший здесь лечение житель Тульской области скончался.

За последние сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Белгороде.

Ранее в Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека из семи семей.