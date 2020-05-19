В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека из семи семей

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19 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

В Белгородской области парикмахер, житель села Ракитное, заразил коронавирусной инфекцией 23 человека из семи семей. Сам мужчина госпитализирован, проходит лечение в городской больнице № 2 в Белгороде.

Заразившиеся 23 клиента парикмахера сдали тесты на коронавирус, у них оказался положительный результат. Заболевание у них протекает бессимптомно. Теперь члены семи семей находятся под амбулаторным наблюдением дома. Специалист по взаимодействию со СМИ департамента здравоохранения Белгородской области Даната Мухаметшина рассказала, что еще парикмахер сделал стрижки другим клиентам. 25 человек не заразились. Здоровы.

Число зараженных в Белгородской области увеличилось на 23. Парикмахерским и салонам красоты в Белгородской области разрешили работать 9 апреля. К 19 мая в регионе выявили 1361 случай заражения коронавирусом. 11 человек с COVID-19 в этом регионе умерли.

Ученые выявили, что люди, которые заболели коронавирусной инфекцией, вылечились, но заболели повторно, незаразны для окружающих людей.