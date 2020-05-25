«Народ мрет, как косой косит»: как проходят смены в московской скорой

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25 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

«Новая газета»

Специальные корреспонденты «Новой газеты» посмотрели, как работает скорая помощь Москвы в период пандемии.

В прошлом году Единый диспетчерский центр принимал от 12 до 15 тысяч вызовов в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 25 тысяч. Половина из вызовов – симптомы ОРВИ или пневмонии. Много приходится принимать и просто справочных звонков. Поэтому количество докторов-консультантов увеличили в два раза, до 45 человек. Обычно диспетчер принимает 350 вызовов за сутки. Теперь – 800. С середины апреля по первые числа мая, когда был всплеск заболеваемости, один человек принимал тысячу звонков. Это в среднем 40 звонков в час. «Крыша едет, конечно, от объема информации. С февраля сидим на работе, — говорит Андрей Ольшевский, старший врач оперативного отдела. — Но я готов за население Москвы постоять».

В Центре установлены специальные компьютерные программы. Адреса с выявленным коронавирусом подсвечиваются красным, так что диспетчер сразу видит, существует ли угроза для медиков, которые поедут на вирус. И всё-таки часто звонящие скрывают или не знают о контакте с носителем, а значит врачи всё равно очень рискуют.

Для того, чтобы ускорить процесс госпитализации, каждого пациента с начала пандемии оценивают по шкале NEWS. Частота дыхания, насыщение крови кислородом, температура, давление, пульс — любое отклонение оценивается в баллах. Для госпитализации надо, чтобы пациент набрал шесть баллов или выше. Если случай запущенный – госпитализируют немедленно. Зачастую почти сразу приходится реанимировать. По словам медиков, дети реанимируются хорошо, пожилые с тяжелыми хроническими болезнями – плохо. И всё-таки до сих пор непонятно, почему у одних заболевание протекает нормально, а у других развивается пневмония за несколько дней и они попадают на ИВЛ. Сложность в том, объясняют врачи, что вирусную пневмонию почти невозможно «выслушать», особенно в костюме. Приходится ориентироваться на показатели дыхательной недостаточности.

Михаил Авдюков работает на скорой более 8 лет, видел многое, но коронавирус – случай уникальный. «Я в лифте хожу не в маске даже — в респираторе, — говорит Михаил. — Мне страшно! А продавщицы в нашем продуктовом полтора месяца работают без масок. Хотел спросить, потом думаю, зачем, нарвешься еще. Народ мрет, как косой косит. Я дома не рассказываю то, что вижу, не говорю жене. Зачем? Говорю: опасно, сиди дома. Сейчас потеплеет и все повылезут. Нет, это не отрицание. Когда страшно, сидят дома тихо. Это какая-то вселенская глупость», – комментирует он повальное нарушение режима самоизоляции.

В Москве заболеваемость коронавирусом всё ещё остается на высоком уровне. За последние сутки выявили ещё 2560 заболевших COVID-19. Москвичи, которые переносят заболевание в легкой форме, лечатся дома. Врачи скорой помощи осматривают их и убеждаются в том, что состояние удовлетворительное и лечение дома не несет угрозы для жизни.