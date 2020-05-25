Глава красноярского Минздрава заразился COVID-19

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25 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

В понедельник, 25 мая, стало известно, что министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом нового типа. Анализ чиновника на COVID-19 показал положительный результат.

Ранее сегодня в краевом Минздраве заявили, что Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после того, как у одного из сотрудников ведомства выявили коронавирусную инфекцию.

Впоследствии Борис Немик заявил, что диагноз подтвердился и у него. Болезнь протекает в легкой форме. Министр здравоохранения Красноярского края уточнил, что в настоящий момент проходит амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции.