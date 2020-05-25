Лучший теннисист планеты выступил против вакцинации от COVID-19

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25 мая 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Первая ракетка мира Новак Джокович спровоцировал большой скандал, выразив сомнение в необходимости вакцинации от коронавируса. Многие болельщики негативно отреагировали на заявление теннисиста, отметив, что Новак вдобавок ко всем своим странностям стал еще и антипрививочником.

Во время онлайн-обсуждения с другими теннисистами вопроса о возобновлении сезона, серб неожиданно заявил:

«Лично я против вакцинации, и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради того, чтобы иметь возможность передвигаться по миру. Что если вакцинацию от коронавируса объявят обязательной? Тогда мне придется принимать трудное решение. У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем».

Мимо этого заявления не смог пройти главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон.

«Я являюсь одним из самых преданных фанатов Джоковича, но настоятельно советую ему не говорить публично на тему вакцинации, - сказал врач. - Мне жаль, что у меня нет возможности объяснить Новаку, что иммунизация спасла жизни огромному числу людей, и что она является основой здоровья для всего населения Земли.

Ситуацию осложнил поступок жены теннисиста Елены. Она перепостила в Instagram видео с доктором Томасом Коуэном, рассказывающим о связи между установкой антенн 5G и пандемией.

Тем не менее, известно, что в разгар эпидемии коронавируса Джокович и его жена пожертвовали один миллион евро для того, чтобы сербские власти приобрели маски и медицинское оборудование. Также Новак перевел большую сумму больницам на севере Италии.

Джокович уже давно не ест мясо, молочные продукты, глютен и томаты. Первая ракетка мира знаменит также тем, что долгое время всерьез рассуждал об исцелении и самосовершенствовании методом «объятий с деревьями» и «энергетического обмена с Землей». Из-за идей самоисцеления он до 2018 года отказывался делать операцию на травмированном правом локте, пока проблема не стала всерьез угрожать его карьере.