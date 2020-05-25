В Волгограде задержали заместителя прокурора города

Заместитель прокурора Волгограда был задержан по подозрению в покушении на получение взятки.
В областной прокуратуре сообщили, что в отношении прокурорского чиновника уже возбуждено уголовное дело.
«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда», – говорится в сообщении.
Подробности дела, а также имена участников происшествия пока что не сообщаются.
Ранее сообщалось, что бывший судья из Анапы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.