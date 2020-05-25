В Волгограде задержали заместителя прокурора города

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25 мая 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура Волгоградской области. Фото: сайт прокуратуры ВО

Заместитель прокурора Волгограда был задержан по подозрению в покушении на получение взятки.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении прокурорского чиновника уже возбуждено уголовное дело.

«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда», – говорится в сообщении.

Подробности дела, а также имена участников происшествия пока что не сообщаются.

Ранее сообщалось, что бывший судья из Анапы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.