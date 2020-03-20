Бывший анапский судья предстанет пред судом по обвинения в мошенничестве

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20 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко.

Ранее, по версии следствия, Судья с сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко вымогали у предпринимателя 64 млн рублей якобы для передачи дальше - в Краснодарский краевой суд, чтобы тот получил положительное решение по спорному делу о земельных участках.

Сотрудники ФСБ пресекли действия судьи в момент передачи взятки в феврале 2019 года.

Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.