День города в Санкт-Петербурге пройдет без салюта

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25 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салют, pixabay.com

Сегодня стало известно, что День города, который будет в Санкт-Петербурге в грядущую среду, 27 мая, пройдет без салюта. Это связано с ограничениями в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко в понедельник, 25 мая, подтвердил, что салюта не будет, поскольку в городе в настоящий момент действуют ограничения.

Подчеркивается, однако, что в рамках праздничных мероприятий в честь Дня города многие петербургские театры, творческие объединения и библиотеки представят жителям Северной столицы свои онлайн-проекты.