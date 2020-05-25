День города в Санкт-Петербурге пройдет без салюта

Сегодня стало известно, что День города, который будет в Санкт-Петербурге в грядущую среду, 27 мая, пройдет без салюта. Это связано с ограничениями в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко в понедельник, 25 мая, подтвердил, что салюта не будет, поскольку в городе в настоящий момент действуют ограничения.
Подчеркивается, однако, что в рамках праздничных мероприятий в честь Дня города многие петербургские театры, творческие объединения и библиотеки представят жителям Северной столицы свои онлайн-проекты.