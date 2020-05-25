Мишустин призвал граждан РФ не планировать отдых за рубежом

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25 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Вентимилья, pixabay.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан РФ пока не планировать поездки на отдых за границу. По словам главы правительства, следует исключить любые риски нового завоза COVID-19.

Мишустин напомнил, что коронавирусная инфекция была ввезена в Россию из-за рубежа, вследствие чего власти страны считают целесообразным для граждан воздержаться от туристических поездок за границу.

В рамках выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр РФ уточнил, что уже в июне заработают санатории на территории России, имеющие медицинскую лицензию. Полноценный запуск российских курортов можно ожидать лишь при благоприятной эпидемиологической обстановке.