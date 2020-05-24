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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов
фото: калькулятор, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ста миллиардов рублей регионах для компенсации снижения доходов бюджетов в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликовали в воскресенье, 24 мая, на сайте правительства.

«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер дотации для каждого субъекта будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

БА

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