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Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый пациент с COVID-19 скончался в Курганской области
анализ крови, pixabay.com

В Курганской области скончался первый пациент с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в понедельник, 25 мая, предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Первой жертвой коронавирусной инфекции в Курганской области стала женщина 1944 года рождения. Уточняется, что пациентка имела ряд хронических заболеваний, которые усугубили ее состояние.

Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина уточнила, что женщина находилась  в инфекционном госпитале с 12 мая. Она была подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что один из родственников пожилой гражданки также заражен COVID-19, но заболевание проходит у него в легкой форме.

ЕТ

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