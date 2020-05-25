В Севастополе скончалась пенсионерка с коронавирусом, которой было 92 года

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25 мая 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Севастополе скончалась пожилая женщина с COVID-19 и хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пенсионерке было 92 года. Помимо коронавируса, у нее были сопутствующие хронические болезни.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще двух человек выписали после выздоровления. Всего с начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек, выздоровело 116 человек, три человека умерли.

Ранее сообщалось: одной из причин быстрого распространения представляющего смертельную опасность COVID-19 является наличие так называемых «суперраспространителей» - людей, которые передают большое количество вирусов. К соответствующему выводу пришли ученые.