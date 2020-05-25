В Пензенской области общее число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 1,8 тысячи

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пензенской области общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 1,8 тысячи. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего с начала пандемии подтвержденных случаев COVID-19 составляет 1803. За минувшие сутки- 94, из них шестеро детей.

На данный момент в области скончались 15 человек с коронавирусом нового типа, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1255 пациентов.

Ранее сообщалось: в РФ более 2 тысяч беременных женщин с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России Лейла Адамян.