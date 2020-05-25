Эксперт рассказала, что в РФ COVID-19 подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В РФ более 2 тысяч беременных женщин с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения России Лейла Адамян.
Она уточнила, что нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденным по всем тестам диагнозом 2035. Адамян добавила: в одной только Москве это колоссальные цифры: у 816 больных беременных в Москве имеется COVID-19.
По ее словам, коронавирус нового типа от инфицированной матери ребенку не передается, заражение новорожденного возможно в случае контакта с носителем вируса уже после рождения.
Ранее сообщалось: в Севастополе скончалась пожилая женщина с COVID-19 и хроническими заболеваниями.