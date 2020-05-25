Россия не будет принимать участие в лунной гонке

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25 мая 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Луна. Фото: pixabay.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в так называемой лунной гонке. Он отметил, что спутник Земли не является конечной целью для отечественных исследователей, передает КП.

«Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли. Но луна не является конечной целью. Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования», - сказал он.

Рогозин добавил, что любые попытки какой-либо страны приватизировать Луну не являются законными. Россия планирует приступить к исследованиям уже в следующем году.