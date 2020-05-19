В РКК «Энергия» сменился гендиректор. Рогозин представил коллективу Озара и объявил о начале реформы

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19 мая 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РКК «Энергия»

Игорь Озар, фото с сайта

В ракетно-космической корпорации «Энергия» назначен новый руководитель - генеральный директор. Исполнять обязанности гендиректора предприятия будет Игорь Озар. Решение о его назначении на эту должность было принято Советом директоров РКК «Энергия» 15 мая.

Гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 18 мая представил коллективу РКК «Энергия» имени С.П. Королева Игоря Озара.

Представляя Озара, Рогозин заявил, что «госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития – создании интегрированных структур по тематическим направлениям». Он подчеркнул, что эта реформа давно назрела.

Он напомнил, что Игорь Озар долгое время работал во главе ПАО «Сухой», под его руководством там была создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией».

Под руководством Игоря Озара были созданы боевые самолёты — Су-35 и Су-57, выполнены масштабные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков и истребителей для Воздушно-космических сил России, а также завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения.

Ранее занимавший пост гендиректора корпорации Николай Севастьянов перейдет на должность советника Дмитрия Рогозина, в «Роскосмосе» он займется вопросами развития частной космонавтики. Рогозин выразил благодарность Николаю Севастьянову за проделанную работу и выразил мнение, что его опыт будет крайне полезен при разработке решений, связанных со структурированием ракетно-космической отрасли в качестве советника гендиректора «Роскосмоса».