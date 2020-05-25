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В России установлен рекорд по загрязнению воздуха

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В России установлен рекорд по загрязнению воздуха
Трубы. Фото: pixabay.com

В России за первый квартал текущего года уровень загрязнения воздуха достиг рекордного максимума за последние пять лет, сообщили эксперты. Данные подтвердили и в Росгидромете.

Отмечается, что за этот год в стране зафиксировали 44% высокого загрязнения воздуха. Это на 57% превышает показатели прошлого года за соответствующий период, а также составляет более половины случаев за весь 2018 год.

Отмечается, что хуже всего ситуация обстоит в Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае. При этом основными загрязнителями выступают предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.

АБ

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