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Эколог не согласился с тем, что пандемия пошла природе на пользу

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Эколог не согласился с тем, что пандемия пошла природе на пользу
Природа. Фото: pixabay.com

Эколог Андрей Фролов заявил, что, вопреки многим предположениям, пандемия коронавируса принесла природе не пользу, а вред. «У Ломоносова есть выражение: если в одном месте что-то прибыло, то в другом месте что-то убыло, и наоборот», - заявил он.

Фролов отметил, что как только ограничительные меры пойдут на спад, экологическая обстановка в крупных городах быстро вернется в норму, передает Мир24. А после открытия всех заводов и предприятий производители в первую очередь будут думать не о защите природы, а о том, как избежать экономического кризиса.

«В ближайшие месяца 3-4 мы столкнемся с массовыми случаями выбросов, загрязнений, заливов различных рек ядохимикатами, потому что люди почувствуют бесконтрольность, будет моральное оправдание, что мы это делаем, потому что экономически тяжело после коронавируса. Экологии с точки зрения коронавируса будет намного хуже, чем было до него», - считает эколог.

АБ

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