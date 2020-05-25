Откуда в Подмосковье медведи, рассказал эколог

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25 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Медведь. Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавирусной инфекции в Московской области стали замечать диких медведей. Эколог Андрей Фролов объяснил, откуда в Подмосковье появились хищники.

«В Московской области медведи уже появились. На северо-западе зафиксировано появление. До Москвы, я думаю, они не дойдут… поголовье несколько увеличилось – охота на них запрещена, охотников стало меньше, но, главное, кормовая база увеличилась из-за того, что сельхозугодия просто брошены», - рассказал Фролов.

Он отметил, что чаще всего медведи, как и другие животные, выходят туга, где располагаются мусорные свалки. В этом плане их можно сравнить с бродячими собаками, передает Мир24.